LIVE Giorgi-Kontaveit 3-6, 6-4, 5-5 Fed Cup 2020 in DIRETTA: tutto in parità, in questa volata decisiva nel terzo set (Di giovedì 6 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Reagisce la Kontaveit: l’estone non ci sta. 0-30 Che ripartenza della Giorgi, che ora mette in grande difficoltà la sua avversaria. 5-5 Giorgi FA STRAORDINARIAMENTE IL SUO PAREGGIANDO IL CONTO NEL TERZO E DECISIVO SET! 40-15 Accorcia l’estone 40-0 Ace della marchigiana. 30-0 Continua a martellare l’azzurra: ora l’estone ha accusato il colpo. 15-0 Inizia bene la Giorgi. 4-5 CONTROBREAK DELLA Giorgi, CHE REAGISCE AL MOMENTO GIUSTO! L’azzurra riesce a salvarsi disputando un game praticamente perfetto in risposta. Ora però servirà confermare quanto di buono fatto incamerando questo turno di servizio. 15-40 Altro errore della Kontaveit. Due palle break. 15-30 Altro quindici della azzurra, che ora mette in difficoltà la rivale. 15-15 Fa tutto la Giorgi, prima sbaglia e poi trova un bel punto nel braccio di ... oasport

zazoomblog : LIVE Giorgi-Kontaveit 3-6 Fed Cup 2020 in DIRETTA: l’azzurra deve cedere il primo set alla rivale estone - #Giorgi… - zazoomblog : LIVE Giorgi-Kontaveit 1-2 Fed Cup 2020 in DIRETTA: partita imprevedibile altro break subito dall’azzurra! -… - zazoomnews : LIVE Giorgi-Kontaveit 1-2 Fed Cup 2020 in DIRETTA: partita imprevedibile altro break subito dall’azzurra! -… -