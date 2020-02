Turchia, aereo si spezza in due in fase di atterraggio: salvi i 171 passeggeri, diversi feriti – Video (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sono tutti miracolosamente illesi i 171 passeggeri a bordo e sei membri dell’equipaggio dell’aereo che è uscito di pista e si è spezzato in due in fase di atterraggio nell’aeroporto Sabiha Gokcen a Istanbul, il secondo della città. Il velivolo della compagnia turca Pegasus Airlines era arrivato da Smirne. Sul velivolo sarebbe anche scoppiato un incendio. Secondo quanto riferisce il ministro dei Trasporti turco, Cahit Turan, sono 52 i feriti tra le persone a bordo, che sono stati trasportati in ospedale. I due piloti dell’aereo sarebbero in gravi condizioni. Tutti i voli in arrivo al secondo scalo del Bosforo sono stati dirottati verso il Grande Aeroporto di Istanbul. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, İzmir’den İstanbul’a gelen Pegasus Havayolları’na ait uçak inişi sırasında pistten çıktı.Kaza sonucunda çevredeki hastanelerde tedbir alındığı aktarıldı. ... open.online

