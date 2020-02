Michele Zarrillo a Sanremo 2020. Amadeus: “Ma non raccontare…” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sanremo 2020: Michele Zarrillo in gara tra i Campioni con il brano “Nell’estasi o nel fango” Il Festival di Sanremo 2020 condotto da Amadeus entra nel vivo: stasera si esibiranno 12 Big dei 24 in gara. Tra questi Michele Zarrillo che canterà il brano “Nell’estasi o nel fango”. Zarrillo torna in gara a Sanremo a distanza di tre anni dall’ultima apparizione, è alla sua tredicesima partecipazione al Festival. Molte delle canzoni presentate dal cantautore romano al Festival di Sanremo sono diventate dei classici intramontabili: “Una rosa blu”, “La notte dei pensieri”, “Cinque giorni”, “L’elefante e la farfalla”. Michele Zarrillo, classe 1967, ha esordito come chitarrista con il gruppo Semiramis. Ha scritto per Renato Zero e Ornella Vanoni. Nel 1979 ha vinto il Festival di Castrocaro: da lì è ... lanostratv

IlContiAndrea : Ordine di uscita Big #Sanremo2020 Pelù Lamborghini Nigiotti Levante Pinguini Tattici Nucleari Tosca Gabbani Jannacc… - IlContiAndrea : Dodici Big di mercoledì sera #Sanremo2020 Giordana Angi, Gabbani, Paolo Jannacci, Junior Cally, Elettra Lamborghin… - claritwit : #Sanremo2020 la scaletta dei ‘big’ della seconda serata Piero Pelù Elettra Lamborghini Enrico Nigiotti Levante Ping… -