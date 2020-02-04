Traffico Roma del 04-02-2020 ore 08:00 (Di martedì 4 febbraio 2020) CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA CASILINA ED ARDEATINA INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI, DIREZIONE CENTRO CITTÀ. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E VIA DELLA STAZIONE AURELIA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA CASILINA NEI PRESSI DI VIA DEL GRANO . RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DEL TORRACCIO DI TORRENOVA IN PROSSIMITA’ DI VIA JACOPO TORRITI. RIAPERTA PARZIALMENTE LA STAZIONE BARBERINI DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, SOLO PER IL FLUSSO DI PASSEGGERI IN USCITA . PERTANTO RESTA ATTIVA LA NAVETTA BUS DI SUPPORTO MA10 . CHIUSA LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE PER INDISPONIBILITA’ DEL PERSONALE. POTENZIATA LA LINEA BUS 105 PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E ... romadailynews
virginiaraggi : Il progetto #StradeNuove va avanti: oggi voglio parlarvi di viale Palmiro Togliatti, nel quadrante est di Roma. Si… - repubblica : Coronavirus, primi due casi confermati in Italia: sono turisti cinesi a Roma. Chiuso il traffico aereo con la Cina - katsuyatakasu : Coronavirus, l'Italia chiude il traffico aereo: ma a Roma e Milano atterrati passeggeri dalla Cina -
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