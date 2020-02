Ringhio Gattuso vince a Genova e poi fugge: ecco perchè (Di martedì 4 febbraio 2020) Dopo la vittoria con la Sampdoria, Rino Gattuso non si è presentato né in tv né in sala stampa per le interviste. Quale la causa di una scelta del genere?”Motivi familiari aveva detto la società del Napoli”. Ringhio Gattuso è un uomo che non ama scappare. Non lo hai mai fatto, nè da calciatore nè … L'articolo Ringhio Gattuso vince a Genova e poi fugge: ecco perchè proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

