L'orgoglio conservatore che ha fatto la Storia (Di lunedì 3 febbraio 2020) Marco Gervasoni A lla domanda se esista una tradizione conservatrice in Italia si potrebbe rispondere, alla Prezzolini, di no, in Italia non essendovi nulla da conservare. Se tuttavia andiamo oltre i luoghi comuni, vediamo esistere un canone conservatore, anzi nazional-conservatore. Fenomeno non strano in una nazione storicamente e strutturalmente conservatrice: concreta, realistica, pragmatica, diffidente dalle ubbie progressiste e dei disegni giacobini di varia matrice. Se la guardiamo con occhi spassionati, la cultura italiana dalla fine del '700 ci appare tendenzialmente conservatrice o perlomeno anti progressista, e spesso grazie alla penna di delusi dai sogni palingenetici: si pensi, nei confronti della rivoluzione francese, a Vittorio Alfieri, all'Ugo Foscolo londinese, a Vincenzo Cuoco (il nostro Edmund Burke). Persino il Leopardi, che la cultura marxista si è ... ilgiornale

