Il Secolo: Samp-Napoli, per il pari firmerebbero tutti, anche Ranieri (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il Secolo XIX esamina la partita che stasera vedrà contrapposte Napoli e Sampdoria. Proprio contro il Napoli Fabio Quagliarella segnò l’anno scorso il suo gol più bello. Finì 3-0 per i blucerchiati. Una bella vittoria, scrive il quotidiano, servirebbe anche questa sera. “Tre punti darebbero ossigeno vitale e uno slancio in classifica. Oltretutto il Napoli che arriva stasera al Ferraris (20.45) è quello più in crisi degli ultimi anni (undicesimo, solo 7 punti più del Doria) e a parte l’ultimo prestigioso successo con la Juve (2-1) nel 2020 ha perso 3 delle quattro partite di campionato. Certo, è sempre il Napoli con i suoi campioni e in panchina tutta la grinta di “Ringhio” Gattuso che ieri parlando del match ha caricato i suoi e detto di voler venire a Genova per i 3 punti. Mentre la Samp è sempre la stessa Samp, quella che quest’anno in casa fatica maledettamente a vincere ... ilnapolista

