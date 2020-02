Cosa sappiamo dell’attacco terroristico a Londra (Di lunedì 3 febbraio 2020) (Foto: Ilyas Tayfun Salci/Getty Images) Nel pomeriggio di domenica 2 febbraio, Sudesh Amman, 20 anni, ha accoltellato tre persone a Streatham, una zona residenziale a sud di Londra, prima di essere ucciso dalla polizia. Scotland Yard ha subito indicato la pista del terrorismo di matrice islamica come possibile movente, precisando inoltre che il gilet sospetto che il terrorista indossava – come a voler minacciare un attentato suicida – era di fatto una falsa minaccia, in quanto non conteneva potenziale esplosivo. L’uomo, secondo nuovi dettagli svelati dagli agenti, era da poco stato rilasciato dal carcere, dove aveva scontato parte di una condanna a tre anni e quattro mesi per il possesso e la distribuzione di materiale estremista. L’aggressore, infatti, era sotto sorveglianza attiva della polizia proprio perché sospettato di poter compiere azioni di terrorismo. Il giovane in un ... wired

