Abu Mazen dice no a Trump e Israele: “non vendo Gerusalemme” (Di domenica 2 febbraio 2020) Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato la rottura di ogni relazione con Israele. No agli accordi Usa. “Non accetterò l’annessione di Gerusalemme e non voglio passare alla storia come colui che ha venduto Gerusalemme”. Torna ad essere infuocato il clima tra palestinesi e Israele. Abu Mazen ‘non vuole vendere Gerusalemme’ e dice … L'articolo Abu Mazen dice no a Trump e Israele: “non vendo Gerusalemme” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

