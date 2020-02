Palacio: «Grande partita. Futuro? Io continuo, spero a Bologna» – VIDEO (Di sabato 1 febbraio 2020) Rodrigo Palacio ha parlato in zona mista dopo la vittoria del Bologna contro il Brescia. Le parole del Trenza (-Dal nostro inviato, Antonio Parrotto) Rodrigo Palacio ha parlato in zona mista dopo la vittoria del Bologna contro il Brescia. Ecco le parole del Trenza. «Importante è vincere, sono contento nonostante i gol sbagliati. Sono contento per il lavoro che ha fatto la squadra e per la vittoria. Stiamo giocando bene e vogliamo continuare così facendo più punti più possibili». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

