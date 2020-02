Grande Fratello Vip: Barbara Alberti, Michele Cucuzza, Patrick e Carlotta in nomination ma non rischiano l’eliminazione (video (Di sabato 1 febbraio 2020) Grande Fratello Vip 4 i nominati di venerdì 31 gennaio sono Michele Cucuzza, Barbara Alberti, Patrick e Carlotta ma nessuno uscirà (video) Il Grande Fratello trova il cavillo per tenere tutti dentro nella settimana di Sanremo lasciando per il lunedì successivo la nuova uscita. I concorrenti hanno fatto come al solito le nomination ma quello che non sanno, al contrario del pubblico che vota, ovviamente, è che il meno preferito non uscirà dalla casa ma andrà direttamente in nomination nella puntata di lunedì 3, rischiando quindi in vista di lunedì 10 febbraio. Aristide, Antonio, Pago e Paolo, Adriana, Fernanda, Antonella e Licia sono i 4 uomini e le 4 donne preferite della casa e che faranno nomination palesi. Dopo il giro di nomination i 4 nomi a rischio sono quelli di Michele Cucuzza, Barbara Alberti, Patrick e Carlotta ma nessuno lunedì uscirà.  Come si Vota? “Grande Fratello VIP” ... dituttounpop

GrandeFratello : Andrea Montovoli ha aperto il suo cuore a Grande Fratello... il suo racconto è dolcemente commovente. #GFVIP - stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… -