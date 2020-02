Coronavirus, nasce “Non sono un virus”: campagna web contro il pregiudizio (Di sabato 1 febbraio 2020) “Io sono cinese, ma non sono un virus!! So che tutti hanno paura del virus, ma nessun pregiudizio, per favore” sono queste le parole che usa Lou Chengwang su Twitter. Il suo hastag sta facendo il giro del mondo. Coronavirus, la campagna “Non sono un virus” In poche ore il giovane ragazzo cinese ha lanciato una vera e propria campagna contro il pregiudizio e il razzismo. Dopo i casi di Coronavirus confermati anche in Italia, tutti temono di poter contrarre il virus. I cittadini di tutto il mondo sono in balia di questa psicosi. A subirne però è proprio la comunità cinese, vittima in questi giorni di fenomeni di razzismo. Il giovane ragazzo cinese, ha allegato al suo post una foto che lo ritrae dietro un cartello che recita “JeNeSuisPasUnvirus”. Hashtag che ricorda molto lo slogan “Je suis Charlie” condiviso nel 2015 dopo l’attacco terroristico alla ... notizie

