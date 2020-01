Zaza Inter: il giocatore non vuole trasferirsi in prestito, la situazione (Di venerdì 31 gennaio 2020) Mercato Inter, sondaggio dei nerazzurri per Simone Zaza. Ma l’attaccante non vuole trasferirsi in prestito. La situazione L’Inter è ancora alla ricerca di un attaccante in queste ultime ore di mercato. La pista Giroud è ormai tramontata visto che il Chelsea non farà partire l’attaccante. Per questo motivo, fa sapere Sportitalia, i nerazzurri avrebbero fatto un sondaggio per Simone Zaza. Il giocatore, però, per il momento, non è convinto del trasferimento con la formula del prestito. situazione da monitorare nelle ultime ore di mercato. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

