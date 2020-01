Timothée Chalamet & Lily-Rose Depp si sono lasciati? (Di giovedì 30 gennaio 2020) Non vorrei dire ma… – momento suspense – secondo me è finita la histoire d’amour tra Timothée Chalamet e Lily-Rose Depp. Tutti i segnali infatti mi fanno pensare che si sono lasciati. via GIPHY Partiamo dal presupposto che sì, ok, amo Timothée dal primo fotogramma di Call me by your name, quindi in teoria dovrebbe farmi piacere pensare che sia di nuovo single. Ma con dei geni del genere da parte di entrambi la verità è che vorrei che Timmy e Lily ripopolassero insieme il mondo intero. Pensateci: lui padre francese e madre statunitense, lei padre statunitense (forse non serviva neanche ricordarlo) e madre francese. Bellissimi, giovani e pieni di talento. Chevvoi Deppiù? In più, dov’è nata la love story? Durante le riprese del film The King (2018). Esiste cornice migliore? Si può non essere fan di questa coppia? Se avete visto il film la risposta al 99% è “no” <img ... vanityfair

