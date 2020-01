Rainway: streaming dei giochi per PC su Xbox One (Di giovedì 30 gennaio 2020) Rainway per Xbox One è una nuova app che permette di effettuare lo streaming dei giochi desktop installati sul proprio PC sulla console di Microsoft. Rainway per Xbox Con il rilascio di Rainway per Xbox Beta, gli utenti possono ora godere di giochi come Nioh, Journey, Beyond Two Souls, Shumane 3, Detroit: Become Human, e altri titoli esclusivi per PC su Xbox One. Rainway per Xbox offre ai giocatori la libertà di beneficiare della grafica di alta qualità del PC, ma dalla comodità del proprio divano sul grande schermo. La nostra prima interfaccia utente per i giochi offre agli utenti il proprio “Netflix per giochi” personale nel loro salotto. Download Per poter effettuare lo streaming dei giochi è sufficiente seguire i seguenti passaggi: Scaricare Rainway Dashboard su un PC Windows 10. Questo programma consente di visualizzare tutti i giochi in un unico posto e permette lo ... windowsinsiders

