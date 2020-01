Le Iene, speciale Chico Forti: nuove testimonianze sull’imprenditore ergastolano (Di giovedì 30 gennaio 2020) Le Iene - Chico Forti Nuovi elementi e testimonianze accendono l’attenzione sul caso di Chico Forti, l’imprenditore italiano che nel 2000 è stato condannato negli Usa all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike. Le Iene, che hanno portato il controverso caso giudiziario alla ribalta mediatica, torneranno stasera sull’argomento con uno speciale in prime time (21.20) che percorrerà la linea innocentista e che conterrà anche l’incontro tra il curatore Gaston Zama ed i figli di Chico. Le Iene presentano – speciale Chico Forti (questo il titolo dell’appuntamento) ripercorrerà i momenti chiave della vicenda e tutte le anomalie finora emerse. Verrà dato anche spazio all’intervista al magistrato Lorenzo Matassa (uno dei giuristi convinti che nelle indagini manchino le carte fondamentali per procedere con una sentenza di questo genere) e alle ... davidemaggio

