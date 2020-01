Meghan Markle nello Urban Dictionary: è nato un verbo tutto per lei (Di martedì 28 gennaio 2020) Meghan Markle è verbo: entrato ufficialmente a far parte dello slang britannico dopo la fuoriuscita dell’attrice dalla famiglia reale d’Inghilterra, significa due cose diametralmente opposte. Meghan Markle è riuscita a generare, nel giro di pochissimi anni, un vero e proprio trend mediatico intorno alla sua persona. Amata con tutto il cuore o odiata senza remore, la Duchessa … L'articolo Meghan Markle nello Urban Dictionary: è nato un verbo tutto per lei è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

planisferiale : RT @MiaoTeo_: Dovrei ripetermi più spesso Meghan Markle it - FilippoCarmigna : Le regole reali che Meghan Markle deve seguire - MiaoTeo_ : Dovrei ripetermi più spesso Meghan Markle it -