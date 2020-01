LIVE Federer-Sandgren, Australian Open 2020 in DIRETTA: 6-3 0-1, tiene il servizio l’americano nel 2° set (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Sparacchia in rete il dritto Sandgren. 0-30 Grande rovescio lungolinea di Sandgren. 0-15 Sbaglia un volée non impossibile Federer. Game Sandgren e americano avanti 1-0 nel 2° set, dopo l’errore di rovescio di Federer. Lo svizzero in battuta. Vantaggio Sandgren, bravo l’americano nello smash in contropiede. 40-40 Grande risposta di rovescio di Federer e poi smorzata dello svizzero risolutiva. 40-30 Rovescio vincente di Federer che vuol mettere sotto pressione Sandgren. 40-15 Altra splendida prima di Sandgren e out il dritto di Federer. 30-15 Ottima di servizio centrale di Sandgren. 15-15 Dopo un ace di Sandgren, l’americano sbaglia un dritto non impossibile. Basta la prima chance a Federer per aggiudicarsi il primo set sullo score di 6-3 contro Sandgren. L’americano andrà al servizio per dare il via al secondo ... oasport

