Luciana Littizzetto a Che Tempo che Fa | puntata del 26 gennaio 2020 VIDEO

Che tempo che fa - Vittorio Feltri : "Perché Luciana Littizzetto mi è diventata simpatica" : Fermi tutti. La "conversione" di Vittorio Feltri è di quelle clamorose. Conversione che riguarda Luciana Littizzetto. Già, perché il direttore stava guardando Che tempo che fa su Rai 2, il programma condotto da Fabio Fazio, dove come sempre era presente la comica torinese. La quale si è palesata in

Luciana Littizzetto a Che tempo che fa - tra sei mesi tornerà come prima (Foto) : Scarpe rosse con tacchi a spillo, calzino a rete e braccio ma soprattutto la gamba destra bloccati; Luciana Littizzetto è sulla sedia a rotelle per il collegamento con Che tempo che fa (Foto). Fabio Fazio non può rinunciare alla sua Luciana e lei è sempre la stessa nonostante l’attendono mesi di riabilitazione dopo la caduta. “Lunedì tolgo il gesso e tra sei mesi se tutto andrà bene tornerò come prima”. Inizia subito con le sue battute su ...

Luciana Littizzetto - in carrozzina : collegamento da casa?/ Forse ancora assente in studio... : Luciana Littizzetto interverrà oggi nella puntata di Che tempo che fa, verosimilmente ancora in collegamento da casa sua a causa dell'infortunio.

Avete mai visto la figlia di Luciana Littizzetto? Ecco chi è Vanessa [FOTO] : Classe 1964, Luciana Littizzetto ha saputo, con la sua ironia pungente, rompere gli schemi della televisione italiana. Dal 1997 al 2018 è stata legata a Davide Graziano, ex batterista del gruppo musicale Africa Unite. Insieme hanno adottato due ragazzi, Vanessa e Jordan. Chi è Vanessa, la figlia di Luciana Littizzetto [FOTO] Riservatissima riguardo la sua vita privata, Luciana Littizzetto è sempre stata gelosa della propria privacy e attenta a ...

Sanremo 2020 - Luciana Littizzetto ad Amadeus : ”Non dire che le donne sono molto belle - la bellezza è una botta di c**o” : Luciana Littizzetto, durante il suo intervento a “Che Tempo Che Fa” con la sua ironia è intervenuta in difesa di Amadeus. Il conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo è stato al centro delle polemiche anche per la presunta frase sessista, rivolta ad una delle conduttrici, Francesca Sofia Novello fidanzata di Valentino Rossi. Amadeus elogiandone anche la bellezza, ha detto in conferenza stampa di stimarla per il suo ...

Sanremo 2020 - Luciana Littizzetto e i consigli anti-polemica ad Amadeus. Video : Luciana Littizzetto “Caro Ama, devi fare attenzione: l’Ariston si chiama come la lavatrice, è un attimo che finisci nella centrifuga“. Luciana Littizzetto ha utilizzato l’ironia, ma senza scherzare troppo: il povero Amadeus, infatti, nel vortice delle polemiche ci è già finito da giorni, prima ancora che il Festival di Sanremo 2020 abbia avuto inizio. La comica di Che tempo che fa, ancora convalescente dopo ...

Sanremo - Luciana Littizzetto scrive ad Amadeus : “Stai attento a…” : Durante l’ultimo appuntamento domenicale di Che Tempo Che Fa, del 19 gennaio, Luciana Littizzetto ha scritto una lettera al conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo, Amadeus. La lettera è una chiara frecciatina alle ultime dichiarazioni del conduttore sulle donne che lo accompagneranno sul palco dell’Ariston. Nella puntata di ieri sera, 19 gennaio, del […] L'articolo Sanremo, Luciana Littizzetto ...

Sanremo 2020 - Luciana Littizzetto e i consigli anti-polemica ad Amadeus. Video : Luciana Littizzetto “Caro Ama, devi fare attenzione: l’Ariston si chiama come la lavatrice, è un attimo che finisci nella centrifuga“. Luciana Littizzetto ha utilizzato l’ironia, ma senza scherzare troppo: il povero Amadeus, infatti, nel vortice delle polemiche ci è già finito da giorni, prima ancora che il Festival di Sanremo 2020 abbia avuto inizio. La comica di Che tempo che fa, ancora convalescente dopo ...

Sanremo 2020 - Luciana Littizzetto e i consigli anti-polemica ad Amadeus : Luciana Littizzetto “Caro Ama, devi fare attenzione: l’Ariston si chiama come la lavatrice, è un attimo che finisci nella centrifuga“. Luciana Littizzetto ha utilizzato l’ironia, ma senza scherzare troppo: il povero Amadeus, infatti, nel vortice delle polemiche ci è già finito da giorni, prima ancora che il Festival di Sanremo 2020 abbia avuto inizio. La comica di Che tempo che fa, ancora convalescente dopo ...

Katia Ricciarelli : il suo pensiero sul bacio tra Pippo Baudo e Luciana Littizzetto : Katia Ricciarelli è stata ospite ieri nel salotto di Domenica In. La cantante festeggia non solo i 50 anni di carriera ma ha anche festeggiato insieme alla Rai i suoi 74 anni appena compiuti. In trasmissione però si è parlato anche del famoso bacio tra Baudo e la Littizzetto. Quel bacio a Sanremo Quasi nessuno ha dimenticato il famoso bacio tra l’ex marito di Katia Ricciarelli, Pippo Baudo, e Luciana Littizzetto sul palco dell’Ariston, ...

Katia Ricciarelli : il suo pensiero sul bacio tra Pippo Baudo e Luciana Littizzetto : Katia Ricciarelli è stata ospite ieri a Domenica In. La cantante festeggia non solo i 50 anni di carriera ma ha anche festeggiato insieme alla Rai i suoi 74 anni appena compiuti. In trasmissione però si è parlato anche del famoso bacio tra Baudo e la Littizzetto. Quel bacio a Sanremo Quasi nessuno ha dimenticato il famoso bacio tra l’ex marito di Katia Ricciarelli, Pippo Baudo, e Luciana Littizzetto sul palco dell’Ariston, nell’edizione ...

Sanremo - Luciana Littizzetto scrive ad Amadeus : Luciana Littizzetto scrive ad Amadeus e lo mette in guardia su Sanremo dopo le polemiche dei giorni scorsi e a poche settimane dall’inizio del Festival. La comica è comparsa a Che tempo che fa dopo l’incidente avvenuto prima di Natale e ha commentato la kermesse che si svolgerà dal 4 all’8 febbraio. “Tra le undici donne, ci potevo stare anche io – ha detto la comica, parlando delle donne scelte per affiancare ...

Sanremo 2020 - Luciana Littizzetto commenta il “caso Amadeus” : ecco cosa ha detto : Luciana Littizzetto, che affianca Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, ha voluto dire la sua sulla polemica che ha investito Amadeus la scorsa settimana. Il presentatore ufficiale della prossima 70esima edizione del Festival di Sanremo, infatti, era stato additato come sessista per le parole usate nel presentare Francesca Sofia Novello. La Novello, fidanzata del campione di Moto GP Valentino Rossi, sarà una delle vallette che affiancherà Amadeus ...

Sanremo 2020 - Luciana Littizzetto ad Amadeus : “Devi stare attento” : Domenica 19 gennaio Luciana Littizzetto è stata ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” e ovviamente non ha potuto fare a men di parlare di Amadeus e delle critiche gli sono arrivate negli ultimi giorni. Il conduttore di Sanremo 2020 è stato infatti attaccato a causa delle parole dette alle co-conduttrici e anche la Littizzetto ha voluto dire la sua. La gaffe di Amadeus, le parole di Luciana Littizzetto Durante la puntata ...