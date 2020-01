Live-Non è la D’Urso, Vittorio Cecchi Gori si sottopone alla macchina della verità ma cade prima di raggiungere la sedia (Di lunedì 27 gennaio 2020) Arrivata direttamente dall’Alabama (cit. Barbara d’Urso), c’è voluta la macchina della verità per mettere fine (una volta per tutte?) alla querelle tra Rita Rusic e Valeria Marini, rispettivamente ex moglie ed ex fidanzata di Vittorio Cecchi Gori. L’ex produttore cinematografico si è sottoposto alla macchina per svelare la (sua) verità sulle due donne della sua vita, che pochi giorni fa si sono scontrate nella Casa del “Grande Fratello Vip”. Prima di sottoporsi all’esperimento, però, Vittorio Cecchi Gori ha provato a tirarsi indietro. “Ma non posso rispondere alle domande da qui?”, ha chiesto alla padrona di casa. Una volta convinto, il 77enne fiorentino ha rischiato di cadere per sedersi sulla sedia dove da lì a poco sarebbe stato messo alla prova. C’è voluto l’intervento di Barbara d’Urso per non farlo precipitare a terra. Una volta ... ilfattoquotidiano

