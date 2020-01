Spal-Bologna 1-3: Petagana illude Semplici, Barrow in gol all’esordio (Di sabato 25 gennaio 2020) La squadra di Mihajlovic ha vinto in casa della Spal per 3 a 1 e dopo l'iniziale svantaggio i rossoblù hanno mostrato le loro qualità riuscendo ad avere la meglio sugli uomini di Leonardo Semplici colpendoli nel loro momento migliore. Dopo la rete di Petagna per gli estensi, i felsinei hanno ribaltato il match grazie all'autogol di Vicari e alle reti di Barrow e Poli nella ripresa. fanpage

SeEarn : SERIE A - SPAL-BOLOGNA 1-3, PETAGNA SBLOCCA, FELSINEI IN RIMONTA #SPALBologna #SerieA #rimonta - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Spal-Bologna 1-3 - Fantacalciok : Serie A, SPAL – Bologna 1-3: il tabellino della partita -