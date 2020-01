Università Statale di Milano: 10 curiosità che in pochi conoscono (Di venerdì 24 gennaio 2020) L’Università degli Studi di Milano, conosciuta come “Unimi” o “La Statale” è una delle più prestigiose d’Italia, ma anche un luogo che racchiude in sé molta parte della storia artistica del capoluogo lombardo. Fondata nel 1923, è la più grande della Lombardia e racchiude diverse curiosità che non tutti, forse, conoscono. Università Statale di Milano: 10 curiosità Era un ospedale Oggi la sede dell’Università è situata all’interno dell’edificio di età rinascimentale Ca’ Granda, che un tempo ospitava lo “Spedale dei Poveri”, struttura voluta da Francesco Sforza. La sua costruzione iniziò nel 1456 e fu completata soltanto nei primi anni dell’800, anche grazie agli introiti della Festa del Perdono, un Giubileo che all’epoca si celebrava ogni due anni. La Crociera La Crociera è una delle sale più importanti dell’Università, qui è possibile consultare ... notizie

rumba_magica : @IlSedutomulo Quello si... Ricordo il mio prof di chimica all'università che diceva che andare a correre sul lungom… - ValeSantaSubito : RT @postofisso2012: [2]Diploma statale di scuola media superiore. Dopo la maturità puoi scegliere tra due opzioni: smettere di studiare e r… - Whippetlogan2 : RT @postofisso2012: [2]Diploma statale di scuola media superiore. Dopo la maturità puoi scegliere tra due opzioni: smettere di studiare e r… -