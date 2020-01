Senza freni Android 10 su Xiaomi Mi 9T per tutti: dettagli patch e miglioramenti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Non ci sono più dubbi: Android 10 su Xiaomi Mi 9T è davvero realtà, globalmente e anche in Italia. Avevamo già preannunciato il rilascio del firmware sulla base delle prime segnalazioni in questa settimana ma ora giunge, a tal proposito, anche la conferma del roll-out attraverso la community Xiaomi. il bel salto software in avanti non può essere per nulla messo in discussione e di quest'ultimo sono ora noti anche nuovi dettagli. Chi possiede uno Xiaomi Mi 9T sta ricevendo via OTA l'aggiornamento Android 10 siglato con build 11.0.4.0. Questo pacchetto è pure integrato con la patch di sicurezza del corrente mese di gennaio quindi lo smartphone dal grande successo commerciale e con l'innovativa fotocamera pop-up oggi può dirsi di certo più che attualizzato. Cosa cambia per lo Xiaomi Mi 9T con Android 10 a bordo? Il primo punto saliente dell'aggiornamento è di certo rappresentato ... optimaitalia

