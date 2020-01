LIVE Volley, Coppa Italia 2020 in DIRETTA: tutto facile per Modena e Perugia, Civitanova fatica ma vola in semifinale (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione quarti di finale 22:34 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni dei quarti di finale di Coppa Italia e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:32 L’appuntamento domani è alle 20:30. Vi ricordiamo che la final four si giocherà i 22 e il 23 febbraio. 22:30 Non ci resta che aspettare Trento-Milano di domani sera per scoprire il quadro definitivo delle semifinali. Civitanova-MONZA 25-19: Civitanova è la terza semifinalista. Civitanova-MONZA 24-19: sparacchia fuori in attacco Buchegger, cinque match-point per i padroni di casa. Civitanova-MONZA 23-19: palla piazzata di Leal, non capisce niente a muro Yosifov. Civitanova-MONZA 22-19: errore in attacco di Louati, nuovo break per la Lube. Civitanova-MONZA 21-19: mani-out di Rychlicki. Civitanova-MONZA 20-19: non trova il campo Leal da posto ... oasport

zazoomblog : LIVE Volley Coppa Italia 2020 in DIRETTA: Perugia sul velluto fatica per Civitanova e Modena che sono comunque avan… - OA_Sport : LIVE Volley, Coppa Italia 2020 in DIRETTA: quarti di finale in tempo reale - modenavolley : COPPA ITALIA ?? ?? Ravenna ??? Palapanini ?? 20,30 ?? @ElevenSportsIT ?? Uno Volley ?? Live tweet sul nostro profilo Pr… -