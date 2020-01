Vivere su Marte per 2 settimane: terminata la simulazione alle Hawaii (Di martedì 21 gennaio 2020) Sono “tornate sulla Terra” le 6 ricercatrici che per 2 settimane hanno vissuto all’interno dei moduli HI-SEAS (Hawaii Space Exploration Analog and Simulation) sul vulcano Mauna Loa alle Hawaii, in condizioni simili a quelle in cui si troverebbero i primi esseri umani su Marte. La missione è iniziata il 4 gennaio e si è conclusa il 18: è stata la prima, tutta al femminile, del progetto Sensoria, finanziato da privati e fondato da J.J. Hastings, dell’università di Melbourne, e Daniela Bezdan, ricercatrice della NASA, che prevede una serie di missioni tutte a guida e a maggioranza femminile. Il programma mira infatti a incrementare la presenza femminile nel settore spaziale. Le ricercatrici hanno raccolto campioni della superficie, svolto sequenziamenti genetici, fatto fermentare cibo, testato nuove tecnologie, sviluppato nuovi metodi di comunicazione non ... meteoweb.eu

