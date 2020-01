Francesco Gabbani a Sanremo: “Non vado per vincere” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Francesco Gabbani sarà di nuovo sul parco dell’Ariston. La sua terza gara al Festival di Sanremo, e questa volta porta il brano Viceversa, ma sotto la lente d’ingrandimento per ora, più che la musica, ci sono le polemiche. All’Adnkronos ha raccontato cosa pensa della possibile esclusione di Junior Cally dalla kermesse. Gabbani e la competizione Presto Gabbani sarà di nuovo in gara: “Non vado a Sanremo per vincere, mi sono già tolta la soddisfazione di essere vincitore di Sanremo, e in quel momento avevo tanta voglia di dimostrare chi ero. Stavolta sono in pace con me stesso. Poi è ovvio che se c’è una buona risposta, benvenga“, racconta. Ci sono però delle speranze anche per questo Festival: “Spero di emozionarmi“. Il brano che porta in casa è “una canzone che rappresenta in modo sincero un modo di fare musica e di scrivere che il pubblico di Sanremo forse non ha ancora sentito ... thesocialpost

IlContiAndrea : Raphael Gualazzi - E se domani, con Simona Molinari Francesco Gabbani - L'italiano Alberto Urso - La voce del sile… - eddyanselmi : #Seratadellecover Questo festival ci farà vedere un cambio di passo di Francesco Gabbani, ma a me piacerebbe sentir… - LauraManfre81 : RT @gabbani_P: Sanremo 2020 e un nuovo album: il lato intimista di Francesco Gabbani #Sanremo2020 #Viceversa #FrancescoGabbani https://t.c… -