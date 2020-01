Atalanta, Toloi: «Perso una partita che non potevamo perdere» – VIDEO (Di martedì 21 gennaio 2020) Il difensore dell’Atalanta Toloi ha parlato in zona mista al termine della sfida del Gewiss Stadium contro la Spal – VIDEO (Dal nostro inviato a Bergamo, Patrick Iannarelli) – L’Atalanta ha incassato una pesante sconfitta tra le mura del Gewiss Stadium contro la Spal, capace di rimontare l’iniziale svantaggio causato dal gol di Josip Ilicic. Una brutta battuta d’arresto che non ha alibi, ma la Dea non intende piangersi addosso. A suonare la carica è stato Rafael Toloi al termine della partita: «Abbiamo Perso una partita che non potevamo perdere», ha concluso il difensore nerazzurro in zona mista. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

