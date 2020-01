Parma-Roma ore 21.15 diretta Rai: dove vedere la partita in tv e streaming (Di giovedì 16 gennaio 2020) Per l'ultima partita degli ottavi della Coppa Italia 2019/2020 scendono in campo Parma e Roma (calcio d'inizio alle ore 21.15). Al Tardini i giallorossi vanno a caccia del passaggio del turno contro l'insidiosa squadra di D'Aversa. La squadra vincente se la vedrà con la Juventus nei quarti di finale. Ecco come guardare la partita in diretta TV e in streaming live. Leggi la notizia su fanpage

OfficialASRoma : ?? Il Match Program di #ParmaRoma è online! ?? - matteosalvinimi : Richiuso il trolley e via! Oggi Parma e provincia, domani Piacenza e provincia, mercoledì Bologna e provincia, giov… - rivistalaroma : COPPA ITALIA. Parma-Roma: venduti 900 biglietti per il settore ospiti <Rivista LA ROMA> ( -