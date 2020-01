ll diesel non è così “green”: multa all’Eni per pubblicità ingannevole (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’Eni ha ricevuto una multa di 5 milioni di euro per aver attributo tramite pubblicità al Green diesel dei “vanti ambientali che non sono risultati fondati”. Il diesel “green” sarebbe solo una pubblicità illusoria. così è scattata una multa di 5 milioni di euro all’Eni per aver associato al Green diesel dei”vanti ambientali che non … L'articolo ll diesel non è così “green”: multa all’Eni per pubblicità ingannevole proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

