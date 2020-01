John Boyega annuncia che le riprese di Rebel Ridge stanno per iniziare (Di giovedì 16 gennaio 2020) L'attore John Boyega, con un divertente tweet, ha annunciato che le riprese del thriller Rebel Ridge stanno per iniziare. John Boyega sarà il protagonista di Rebel Ridge, un nuovo thriller prodotto per Netflix le cui riprese stanno per iniziare, come ha rivelato l'attore con un post sui social media. L'interprete di Finn in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha infatti pubblicato un breve aggiornamento legato al progetto che verrà diretto dal regista Jeremy Saulnier, autore nel 2015 di Green Room e nel 2018 di Hold the Dark. John Boyega ha scritto su Twitter: "L'allenamento per Rebel Ridge sta per iniziare e io sono ancora così". Il film viene descritto come una storia che esplora le ingiustizie esistenti in America ... Leggi la notizia su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? John Boyega annuncia che le riprese di Rebel Ridge stanno per iniziare - ronniehowlett3 : RT @mavih_: tag yourself: cast di Star Wars a tre settimane dalla fine Daisy Ridley: si lamenta di non avere un lavoro in ogni intervista… - Dhufflebee : RT @mavih_: tag yourself: cast di Star Wars a tre settimane dalla fine Daisy Ridley: si lamenta di non avere un lavoro in ogni intervista… -