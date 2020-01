Call of Duty | Modern Warfare | la Stagione Uno è stata estesa fino a febbraio

Call of Duty - i ricavi dell’espansione saranno donati per la ripresa dell’Australia : I ricavi dell'acquisto del DLC "Outback Relief Pack" di Call of Duty: Modern Warfare verranno dati in beneficenza a diverse associazioni per la ripresa dell'Australia dopo il recente disastro incendiario che l'ha coinvolta. Un'iniziativa proposta dai giocatori su Reddit, che ha poi ottenuto il supporto ufficiale di Activision e Infinity Ward.Continua a leggere

Il 2020 di Call of Duty Modern Warfare : le novità in uscita quest’anno : In un 2019 densissimo di uscite, Call of Duty Modern Warfare è stato uno dei titoli più caldi ed apprezzati, tanto dalla stampa quanto dal pubblico di appassionati. Uno sparatutto che non ha solo rappresentato una delle migliori produzioni del genere nel corso dell'anno, ma anche una vera e propria "rinascita" per la sotto-serie ideata da Infinity Ward per conto del colosso Activision. Con una campagna per singolo giocatore finalmente intensa e ...

Alle 19 un'imperdibile diretta con Call of Duty : Modern Warfare : Si rinnova anche per questa sera l'appuntamento con le imperdibili dirette di Eurogamer.it! Oggi ci soffermeremo su Call of Duty: Modern Warfare.Il titolo di Activision e Infinity Ward è approdato lo scorso anno su PC, PS4 e Xbox One, e i giocatori sembrano aver apprezzato l'esperienza offerta dal nuovo shooter.A partire dAlle ore 19, potrete seguire la diretta di Call of Duty: Modern Warfare in compagnia di Gianluca Musso, Riccardo Cantù e ...

Call of Duty : Modern Warfare giocato con i bongos di Donkey Kong? Un giocatore dimostra la sua abilità in un video : Un ingegnoso giocatore di Call of Duty: Modern Warfare ha trovato il modo di utilizzare i bongos di Donkey Kong nel 2020. Per chi non sa cosa di cosa stiamo parlando ecco un breve riassunto: i bongos di Donkey Kong erano dei controller disponibili per GameCube progettati esclusivamente per i giochi della serie.Nonostante questa premessa, lo Streamer Super Louis 64 ha voluto provare ad utilizzare questi dispositivi a Call of Duty: Modern Warfare, ...

Call of Duty Modern Warfare subito alla grande nel 2020 - pronto a breve un grande update? : Il 2019 è stato un anno particolarmente importante per Call of Duty Modern Warfare. Il nuovo capitolo della serie, sviluppato per l'occasione da Infinity Ward, ha infatti ristabilito le priorità del franchise. Abbandonate le ambientazioni (e le dinamiche ludiche) futuristiche, si è tornati a combattere una guerra videoludica contemporanea, con il gameplay che ovviamente si è adattato alle esigenze narrative della campagna per giocatore ...

Il vero nemico in Call of Duty : Modern Warfare è...una sedia : All'interno di Call of Duty: Modern Warfare ci sono moltissimi modi per morire, ma nessuno mai sospetterebbe di un'innocentissima sedia da ufficio.Eppure, a quanto pare, è proprio la sedia a mietere vittime. All'interno di un post pubblicato su Reddit, un utente ha mostrato che, facendo girare le sedie presenti nell'hotel della mappa St. Petrograd si innesca un particolare meccanismo che consente loro di uccidere all'istante il giocatore. Nel ...

In Call of Duty : Modern Warfare la Magnum .357 e i suoi headshot sono a dir poco buggati : Dopo aver lentamente bilanciato la doppietta con il resto delle bocche da fuoco di Call of Duty: Modern Warfare, gli sviluppatori si preparano a far fronte ad un altro problema, riguardante stavolta la Magnum .357.L'utente Reddit XoRDroopy ha infatti effettuato diversi test che lo hanno portato ad affermare che la Magnum è l'unica arma del gioco con cui è molto difficile effettuare dei colpi alla testa senza mirare. La Magnum .357 è una delle ...

Call of Duty : Modern Warfare e FIFA 20 in offerta nel Calendario dell'Avvento di GameStop : Siete ancora in cerca di regali per questo Natale? Bisogna affrettarsi perché siamo già al 24 dicembre! E se ancora non avete idea di cosa regalare, o regalarvi, forse possiamo darvi una mano.Il Calendario dell'Avvento di GameStop, infatti, propone oggi delle nuove offerte per giochi e console da non lasciarsi sfuggire.L'apprezzato Call of Duty: Modern Warfare è disponibile per 49,98 Euro, FIFA 20 a 37,98 Euro, Ghost Recon Breakpoint a 29,98 ...

Call Of Duty Modern Warfare : grazie ad alcuni trucchetti è possibile ottenere velocemente la Tactical Nuke : La Tactical Nuke è una ricompensa che sulla carta dovrebbe essere molto difficile da ottenere nel multiplayer di Call of Duty Modern Warfare, tuttavia alcuni giocatori hanno trovato il modo di ottenere le 30 uccisioni necessarie al suo sblocco in circa 40 secondi.Di recente il canale Youtube TapXNation ha postato un video in cui viene illustrato il procedimento, in pratica basta presidiare alcuni specifici spawn point della mappa Shipment, una ...

Call of Duty Modern Warfare si preparara alla Battle Royale? Un rumor scuote la rete : Un ritorno alle origini a lungo richiesto da parte dei fan quello di Call of Duty Modern Warfare, l'ultimo capitolo della saga a essere stato reso disponibile. Non ha avuto dubbi il team di sviluppo di Infinity Ward, che nel momento in cui ha avuto modo di rimettere mano sulla serie (in virtù dell'alternanza triennale con Sledgehammer Games e Treyarch) ha riportato tutti con i piedi per terra. Ed è un Call of Duty Modern Warfare che ...

Call of Duty : Modern Warfare : ecco i nuovi contenuti della Stagione 1 : Dopo aver introdotto varie nuove modalità di gioco a tempo limitato, tra cui Infected e Gunfight O.S.P, la prima Stagione di Call of Duty: Modern Warfare si aggiorna.Il nuovo update presenta una nuova modalità di gioco, Cranked, in cui l'Operatore Nikto - un ex agente di copertura dell'FSB russo - si unisce alle forze dell'Alleanza. Sono disponibili anche nuove mappe per le modalità Multiplayer e Scontro, oltre a nuove Operazioni Speciali che ...

Call of Duty : Modern Warfare è al primo posto per multiplayer più giocato di questa generazione di console : Attraverso un comunicato stampa Infinity Ward annuncia che Call of Duty: Modern Warfare ha raggiunto un nuovo record.Il gioco ha superato tutte le precedenti esperienze multiplayer di Call of Duty per quanto concerne le ore totali giocate, le ore per singolo giocatore e numero di giocatori medi giornalieri affermandosi come il multiplayer Call of Duty più giocato a 50 giorni dal lancio degli ultimi sei anni. Il titolo pluripremiato, che ha ...

Nuovi record per Call of Duty : Modern Warfare : Call of Duty®: Modern Warfare® stabilisce ancora Nuovi record nel multiplayer all’interno del franchise per questa generazione di console. Modern Warfare ha superato tutte le precedenti esperienze multiplayer di Call of Duty per quanto concerne le ore totali giocate, le ore per singolo giocatore e numero di giocatori medi giornalieri affermandosi come il multiplayer Call of Duty più giocato a 50 giorni dal lancio degli ...

Call of Duty : Modern Warfare - primo nelle vendite UK - trama e gameplay : Call of Duty: Modern Warfare, primo nelle vendite UK, trama e gameplay Scala le classifiche inglesi il nuovo […] L'articolo Call of Duty: Modern Warfare, primo nelle vendite UK, trama e gameplay proviene da Termometro Politico.