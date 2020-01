Rozzano, titolare di una trattoria arrestata per spaccio: 6 anni fa in manette anche il figlio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La titolare di una trattoria di Rozzano è stata arrestata ieri dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile di Milano per concorso di detenzione di stupefacenti a fine di spaccio. Con lei, a finire in manette anche un intermediario di 42 anni. Sei anni fa, nello stesso locale e per le stesse motivazioni, fu arrestato anche suo figlio. Leggi la notizia su fanpage

