Panini Comics e DC Comics firmano un accordo di distribuzione in esclusiva

Panini Comics e DC Comics firmano un accordo di licenza. La casa modenese distribuirà online e offline i Comics e le graphic novel dell'editore statunitense Dal 2 aprile 2020 Panini Comics aprirà un nuovo capitolo nella propria linea di pubblicazione. La casa modenese infatti ha raggiunto un accordo di pubblicazione in esclusiva per l'italia con DC Comics, editore di alcuni dei supereroi più famosi dei fumetti (Superman, Batman e Wonder Woman, tra gli altri). I fumetti e le graphic novel in formato cartaceo e digitale che saranno distribuiti in edicola, fumetteria, libreria e nei principali store online. Il lancio ufficiale arriverà in concomitanza con la dodicesima edizione dello storico evento modenese Play e contemporaneamente con quello nella capitale Romics, durante i quali Panini parteciperà con spazi dedicati a vendita ed eventi. Jim Lee, Chief Creative Officer e ...

