Meghan Markle già pronta a firmare con un brand di alta moda? - (Di martedì 14 gennaio 2020) Sandra Rondini Prima ancora di annunciare al mondo la Megxit, la Duchessa del Sussex avrebbe già avuto diverse riunioni con i vertici di alcune maison di moda pronte a offrirle milioni di sterline pur di averla come designer e testimonial Meno di una settimana dopo che lei e marito, il Principe Harry, hanno annunciato il loro piano per allontanarsi dai loro ruoli senior nella Famiglia reale, Meghan Markle starebbe già lavorando con i più prestigiosi brand di moda per assicurarsi redditizie collaborazioni. "Meghan ha tanti contatti nel mondo della moda e ci sono molte grandi maison che vorrebbero collaborare con lei", ha detto una fonte al Sun, svelando che "ci sono già state diverse riunioni con i vertici di Givenchy con offerte di milioni di sterline se la Markle volesse firmare una collezione della casa di moda francese. Certamente troverà il modo di collegare questa ... Leggi la notizia su ilgiornale

