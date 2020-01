I limiti del tentativo russo e turco di spegnere il conflitto in Libia (Di martedì 14 gennaio 2020) L’emergere della Russia e della Turchia come attori di guerra e al contempo portatori di pace mostra che i tempi sono cambiati. L’Europa cercherà di recuperare terreno con la conferenza di Berlino. Leggi Leggi la notizia su internazionale

DonatoMegna : Come si fa a definire il caso Gregoretti come sequestro di persona senza nessuna violenza bensì assistenza medica e… - lautomobile_ACI : #14gennaio Per il superamento dei limiti consentiti di polveri sottili nell’aria rilevato dalle centraline, la sind… - PoliticaInsieme : RT @100sturzo: Flavio Felice: 'La responsabilità e i limiti del potere e la lezione di Rosmini' >> #DonSturzo #Politica >> -