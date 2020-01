Cos’è l’Inverno nucleare, il devastante scenario meteorologico che sarebbe innescato da una guerra atomica (Di martedì 14 gennaio 2020) Sono passati quasi 75 anni da quando due bombe atomiche hanno devastato le città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki, la prima e ultima volta in cui sono state utilizzate armi nucleari in guerra. Ma con l’espansione degli arsenali nucleari globali, è aumentata anche la paura della guerra che potrebbe scatenarsi dal loro impiego. Mentre gli scienziati studiavano le possibili ramificazioni di un conflitto nucleare, è nata la definizione di “inverno nucleare”. Se la vista di un enorme fungo atomico all’orizzonte suggerisce che il mondo potrebbe finire con un forte boato, l’Inverno nucleare porta l’idea che l’umanità post III Guerra Mondiale morirebbe con un lamento. Dagli anni ’80, questo scenario permea la più triste visione del futuro: improvvisamente, il cielo si infiamma con la luminosità di migliaia di palle di fuoco generate dalle detonazioni e milioni di vite bruciano fino alla ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

