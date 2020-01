Angeli e demoni, 26 verso il processo. Carletti resta indagato (Di martedì 14 gennaio 2020) Sono 26 le persone raggiunte dall'avviso di fine indagine per l'inchiesta "Angeli e demoni" sui presunti affidi illeciti nella Val d’Enza. Inchiesta che nella scorsa primavera fece scattare anche degli arresti. Sono 108 i capi d'imputazione che la procura di Reggio Emilia contesta, a vario titolo, nell'atto che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio.Per il procuratore della Repubblica di Reggio Emilia Marco Mescolini: "La massiccia attività istruttoria" ha permesso "non solo di confermare le ipotesi accusatorie già riconosciute dal gip in fase cautelare" ma anche "di integrare il quadro probatorio in relazione a talune non riconosciute dal gip stesso in fase di emissione misura e anche di individuare nuove fattispecie". Il sindaco di Bibbiano querela chi lo ha insultato (anche Luigi Di Maio) Il primo cittadino di ... Leggi la notizia su blogo

