Caso Gregoretti, Conte: “Fase decisionale fu gestita solo da Salvini” (Di lunedì 13 gennaio 2020) In attesa che la Giunta parlamentare si esprima sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, indagato per aver trattenuto a bordo della nave Gregoretti 131 migranti, il Premier Conte ha dichiarato di non avere alcuna responsabilità sul Caso. Nella sua memoria l’ex ministro dell’Interno aveva invece fatto leva sul fatto che la decisione fu presa a livello governativo e non personale. Conte sul Caso Gregoretti Un concetto espresso anche dal presidente della Giunta Maurizio Gasparri che, nella sua relazione, ha chiesto di respingere la richiesta del Tribunale dei ministri di Catania parlando di un coinvolgimento politico-governativo di Conte. Per lui questo sarebbe comprovato dall’assenza di una presa di posizione contraria sulla conduzione del Caso. Il Premier ha però spiegato che a gestire tutta la fase decisionale riguardante lo sbarco è stato ... Leggi la notizia su notizie

FratellidItaIia : ?? Caso #Gregoretti: siamo pronti alla mobilitazione nazionale. #FratellidItalia c'è ???? - ItaliaViva : 'Il Conte I ha costruito la sua propaganda sulla pelle delle vittime in mare. Ogni volta che c'era un problema si a… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Intervista a @nicolamolteni -caso #Gregoretti -#immigrazione e decreti #sicurezza -strat… -