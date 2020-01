Verona-Genoa, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming? (Di domenica 12 gennaio 2020) Diciannovesima giornata di Serie A, il Verona riceve il Genoa al Bentegodi. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile su Sky. Verona e Genoa si sfideranno nel match delle 18 di oggi, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Nel turno precedente il Verona ha … L'articolo Verona-Genoa, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming? NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

myownblue : RT @ThePiper1: @eskeretette @myownblue @_paolaboh possesso palla napoli con le 'squadrette': 63% contro cagliari 56% contro brescia 61% con… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Genoa; Nicola pensa a attacco Pandev-Favilli Allenatore, a Verona sarà altra battaglia. 27 i convocati - periodicodaily : Serie A: Hellas Verona-Genoa, dove vederla, probabili formazioni,sorprese #seriea #hellasveronagenoa #12gennaio -