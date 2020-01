Rugby, Calvisano non può nulla contro Pau nella Challenge Cup 2019-2020 (Di sabato 11 gennaio 2020) Arriva la quinta sconfitta in altrettante partite di Challenge Cup per i campioni d’Italia del Calvisano, che al PataStadium cedono 19-47 contro i francesi del Pau. Partita che si incanala fin dai primi minuti sulla strada dei transalpini, i quali hanno bisogno di poco più di mezz’ora per conquistare il bonus e chiudere il discorso, mentre per i ragazzi di Brunello le gioie arrivano dalle mete di Michelini, van Zyl e Susio. Come detto, Pau fa la lepre fin dai primi minuti. Al 7′, infatti, è Alexandre Dumoulin a rompere l’ultimo placcaggio e a schiacciare per la prima meta del match. Il bis arriva poco dopo, al 13′, quando è l’apertura Clovis Lebail a segnare la seconda meta e a trasformarla per il 14-0 ospite. Il Calvisano prova a reagire e ci riesce due minuti dopo, quando ad andare oltre la linea è Lorenzo Michelini, con Pescetto che trasforma. Ma è ... Leggi la notizia su oasport

Rugbymeet : Rugby Calvisano: contro Pau formazione in emergenza Riccardo Brugnara costretto a spostarsi tallonatore, nessun in… - Sport24h_it : Nazionale di Rugby, concluso il raduno di Calvisano -