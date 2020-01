Rovazzi: le foto sul set di "Don Matteo" - (Di venerdì 10 gennaio 2020) Fonte foto: ufficio stampaRovazzi: le foto sul set di "Don Matteo" 1Sezione: Spettacoli Roberta Damiata Successso strepitoso per l'esordio di Fabio Rovazzi come attore nella fiction "Don Matteo". Nella puntata in cui era protagonista i social gli hanno decretato il primo posto nei Trend Topic italiani. Questi i commenti del cantante: "Inizialmente mi ha molto spaventato questa richiesta di recitazione, ma una volta andato in onda "Don Matteo" ho ricevuto talmente tanti complimenti che ringrazio e ringrazierò sempre per avermi coinvolto in questo incredibile ruolo inaspettato da parte mia e sono anche molto contento che la puntata in cui ho esordito abbia avuto ottimi risultati" Leggi la notizia su ilgiornale

