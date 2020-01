Paola Taverna sta con i ribelli M5S (Di venerdì 10 gennaio 2020) Mentre Il Fatto Quotidiano racconta che Luigi Di Maio è pronto a lasciare la guida del MoVimento 5 Stelle a un nuovo organo collegiale che faccia rivivere i “fasti” del famigerato direttorio, il documento presentato da tre senatori “ribelli” M5S riceve il plauso di una big del calibro di Paola Taverna. Racconta oggi Il Messaggero: La scossa arriva nel giorno del documento dei senatori M5S. Emanuele Dessì, Primo Di Nicola e Mattia Crucioli in cinque punti chiedono una svolta al M5S:si passa dalla divisione dei ruoli tra partito e governo (chiaro riferimento a Di Maio) fino alla messa in discussione della piattaforma Rousseau. Nell’assemblea dei senatori che precede la congiunta il documento trova il plauso anche di Paola Taverna. A nulla serve l’annuncio di Vito Crimi che prevede un cambio nella gestione delle restituzioni: le eccedenze non andranno più a ... Leggi la notizia su nextquotidiano

