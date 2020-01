Metacritic: Resident Evil 2 è il miglior gioco del 2019, The Last of Us è il migliore degli ultimi 10 anni (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il 2020 è appena iniziato, lasciandosi alle spalle un 2019 che ha visto moltissime uscite di peso. Metacritic, il famoso sito che raccoglie valutazioni di recensori e utenti, ha stilato la sua classifica dei migliori giochi dello scorso anno.Ma non solo, sul portale è presente anche un elenco con i migliori giochi degli ultimi 10 anni, il tutto secondo gli utenti. Ebbene, il miglior gioco del 2019 secondo gli utenti Metacritic è stato il remake di Resident Evil 2. Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

