La quiete dopo l’uragano (Di venerdì 10 gennaio 2020) Anastasia Samoylova costruisce una visione lirica e personale di cosa resta nei luoghi devastati da alluvioni e uragani. Leggi Leggi la notizia su internazionale

adelestancati : RT @Joanneilms: 'Sedere in un giardino è un sogno, il sogno della quiete e del riposo dopo il lavoro compiuto di un giorno, dopo il lavo… - Joanneilms : 'Sedere in un giardino è un sogno, il sogno della quiete e del riposo dopo il lavoro compiuto di un giorno, dopo… - _marsaturn : RT @yelyahseyes: io vorrei sapere che diamine hanno fatto di male le donne per avere dolori atroci PRIMA DURANTE E DOPO LE MESTRUAZIONI MA… -