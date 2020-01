Elisa, La Figlia di Elena Ceste: “Dobbiamo La Nostra Vita ai Nonni, Ci Hanno Cresciuto con Tanto Sacrificio” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Da quando sua madre Elena Ceste è morta per mano del marito, Michele Buoninconti, condannato a 30 anni di prigione, sua Figlia Elisa è stata affidata assieme ai suoi fratelli ai Nonni materni. Elisa, che ha 18 anni ed è la Figlia maggiore, ha scritto recentemente una commovente lettera all’Amis d’la Pera, l’associazione che donò ai suoi Nonni una cospicua cifra per aiutarli a tirare su i nipoti. Ecco le parole di Elisa: “Ho compiuto 19 anni, ho conseguito il diploma. Si è chiuso così il mio percorso di studi e ora sono pronta a entrare a far parte del mondo del lavoro. Proprio come ho sempre detto, per poter essere di aiuto economicamente ai Nonni per la Nostra crescita, da qualche mese lavoro presso un’azienda albese, con impegno e imparando sempre cose nuove. Mio fratello R., 17 anni, frequenta la quarta superiore. Oltre ad avere ottimi risultati a scuola riesce anche a ... Leggi la notizia su youreduaction

