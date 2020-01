Omicidio suicidio a Formia: spara alla cugina e al marito e si uccide (Di giovedì 9 gennaio 2020) Omicidio suicidio a Formia, in provincia di Latina, dove Pasquale Forcina ha sparato diversi colpi di pistola alla cugina e al marito, Giuseppe Gionta e Pasquale Forcina, professori al Dante Alighieri, poi si è tolto la vita. L'episodio è accaduto in un palazzo in piazza Mattei, nel pieno centro della città. Leggi la notizia su roma.fanpage

