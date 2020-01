Riforma pensioni 2020, l’editoriale di Ghiselli: Quota 100 lascia inalterata la Fornero (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Quota 100 ha lasciato del tutto inalterata la Legge Fornero e rappresenta esclusivamente un’ opportunità che si offre, fino al 2021, a qualche decina di migliaia di persone di andare in pensione anticipatamente rispetto alla regola generale, quella dei 67 anni, che comunque continua a vivere. Saranno infatti circa 160.000 le domande accolte con decorrenza 2019, e non le irreali cifre che si preventivavano e che ancora qualcuno fa circolare. Anche se Quota 100 diventasse strutturale, i veri nodi negativi della Riforma Fornero non verrebbero intaccati. L’attuale sistema condanna tanta gente ad una prospettiva previdenziale che supera 70 anni d’età Infatti qualunque ipotesi che preveda la possibilità di accedere alla pensione con un numero così alto di contributi, in questo caso 38 anni, automaticamente condanna tanta gente ad una prospettiva previdenziale che ... Leggi la notizia su pensionipertutti

fattoquotidiano : Francia, 36esimo giorno di sciopero contro la riforma delle pensioni di Macron. I sindacati: “216 manifestazioni in… - SkyTG24 : Francia, cortei contro la riforma delle pensioni: tafferugli a Parigi. FOTO - CatalfoNunzia : Abbiamo preso un impegno coi cittadini perciò Quota 100 non si tocca. Già da questo mese al @MinLavoro cominciamo a… -