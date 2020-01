Incendio sul tetto di una palazzina a Milano, pompieri sul posto (Di martedì 7 gennaio 2020) Un Incendio è in corso in una palazzina a Milano, in via Sirte, nel quadrante sud della città. L'intera struttura, di otto piani, è stata evacuata, fanno sapere i Vigili del Fuoco. Le fiamme sono divampate intorno alle 21.40 dal tetto dello stabile che si trova all'interno di un corte con l'accesso da una palazzina più bassa e da un albergo, l'Hotel Des Etrangers. Testimoni riferiscono di aver sentito un botto e qualche urlo, poi il rogo ha completamente ingoiato l'ultimo piano della palazzina. Sul posto ci sono tre squadre dei vigili del fuoco due ambulanze e un'auto medica e due gazzelle dei Carabineiri. I pompieri stanno cercando di domare l'Incendio tramite un'autoscala, mentre due squadre stanno tentando di accedere dai balconi delle palazzine di fianco. In fiamme a #Milano una porzione della copertura dell'Hotel Des Etrangers, di Via Sirte, nel centro città. ... Leggi la notizia su agi

emergenzavvf : #Genova, #incendio all’alba nel cantiere del nuovo viadotto sul Polcevera. In fiamme le impalcature della pila 13,… - Agenzia_Italia : #incendio sul tetto di una palazzina a #Milano. Non si ha per ora notizia di feriti gravi. Evacuato lo stabile - conromina : giardino, scorgo Turiddu impegnato a sbafarsi la sua cenetta. Chiudo e torno sul divano. Ho perso un pezzo di… -