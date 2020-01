E’ l’ora della verità per Autostrade. Conte: “E’ evidente che qualcuno ha commesso negligenze gravi e imperdonabili. Ci sarà un confronto in maggioranza” (Di lunedì 6 gennaio 2020) “Giunti a questo stadio di analisi è evidente che qualcuno ha commesso negligenze gravi e imperdonabili”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppe Conte a Repubblica parlando di Autostrade. “Stiamo per chiudere il dossier. Ci confronteremo nella maggioranza – ha aggiunto il presidente del Consiglio – perché tutti siano coinvolti” nella decisione, che si baserà su “valutazioni tecnico-giuridiche sull’inadempimento del concessionario”. “Solo così – ha detto ancora il premier – rispetteremo la memoria delle vittime della tragedia del ponte Morandi e garantiremo la tutela degli interessi pubblici”. “Pensate davvero che ci fermeremo nella revoca delle concessioni autostradali ai Benetton – ha detto il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano (M5S) – solo perché Matteo Renzi e Matteo ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

