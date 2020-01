Klopp: «A Napoli abbiamo perso per un rigore che non c’era» (Di venerdì 3 gennaio 2020) Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista del match di FA Cup di domenica contro l’Everton di Carlo Ancelotti. Il manager del Liverpool ha parlato con ammirazione del lavoro già svolto dall’amico Carlo Ancelotti a Goodison, raccomandando ai suoi di aspettarsi una guerra in campo Ancelotti? “Il grande approccio di Ancelotti non significa nulla sul suo predecessore Marco Silva, di tanto in tanto le cose vanno così. Carlo è una delle persone più intelligenti che abbia mai incontrato e non avrebbe mai accettato il lavoro se non avesse pensato di avere una buona squadra. L’Everton ha un’ottima rosa, Ancelotti è l’uomo giusto per risollevarlo”. Ancelotti, con il Napoli, è stato l’unico allenatore ad aver battuto Klopp in un appuntamento in questa stagione – al di fuori ... Leggi la notizia su ilnapolista

